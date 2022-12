Manuela Carmena ha estado en el plató de Más Vale Tarde repasando la actualidad de estos últimos días. Iñaki López ha aprovechado la entrevista con la exalcaldesa de Madrid para preguntarle si se plantea un regreso a la política.

En este sentido, Carmena se ha mostrado contundente, asegurando que "yo dije que mi idea era haber estado solamente cuatro años. Me volví a presentar porque había tantas cosas que estaban a medio hacer y que no se han hecho", una cuestión que, admite, "me da mucha pena". "No me ha llamado absolutamente nadie", afirma la exalcaldesa por Más Madrid, que en el vídeo sobre estas líneas explica que "se está degradando mucho la política por el ambiente que se está viviendo"