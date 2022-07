Manu Marlasca ha reaccionado en Más Vale Tarde al veredicto del jurado popular del caso Marta Calvo, que ha declarado culpable a Jorge Ignacio Palma de las muertes de esta y otras dos mujeres, así como del intento de matar a otras seis. Además, se le considera culpable de los abusos sexuales que sufrieron siete jóvenes al introducirles cocaína en sus genitales sin su consentimiento.

Marlasca ha destacado al respecto que "todo lo que desveló el crimen de Marta Calvo es un catálogo de los horrores". "Hoy se ha ido reproduciendo delito por delito, víctima por víctima, y hay tres víctimas mortales y un total de diez víctimas. Además, en el caso de Marta Calvo se considera que hubo abuso sexual, lo que le coloca a las puertas de la prisión permanente revisable", ha señalado el jefe de investigación de laSexta.

De esta forma, Marlasca ha recordado que "todo empezó el 7 de noviembre de 2019", cuando Jorge Ignacio Palma "contactó con Marta Calvo, una joven de 25 años, y lo que pasó no se sabe, no se ha podido determinar porque no hay cadáver". "Solo sabemos la versión de él, y cualquier búsqueda del cuerpo ha sido completamente infructuosa, incluida la que se hizo en el vertedero de Dos Aguas, la búsqueda más ambiciosa hecha nunca en la historia criminal española en un escenario tan hostil como es un vertedero", ha indicado.

En este sentido, el jefe de investigación ha dicho que el crimen "ocurrió en una casa que tenía alquilada en un pueblo de Valencia Jorge Ignacio Palma". Allí, según él, Marta Calvo se murió de manera natural. Sin embargo, según Fiscalía, acusación y el jurado popular, allí, la asesinó, descuartizó el cadáver y ocultó los restos. Sin embargo, Palma, en el turno de última palabra, ha negado los hechos.

Por su parte, Beatriz de Vicente ha destacado en Más Vale Tarde que se trata del "veredicto más complejo de la historia judicial española". "Han sido 700 preguntas y 143 páginas. Jamás un jurado de nuestro país se había enfrentado a un reto tan dificultoso como este, y creo que lo han aprobado y con nota", ha expresado la abogada y criminóloga.