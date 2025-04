Maestre denuncia la "falta de protocolo de información" del Gobierno tras el apagón: "Han pasado cuatro horas y no sabemos nada"

Antonio Maestre ha criticado duramente este lunes la ausencia de información oficial por parte del Gobierno tras el apagón eléctrico que ha afectado a España. "Hay una cosa que me está sorprendiendo muchísimo y es que han pasado cuatro horas y cuarto y no tenemos información gubernamental ni estatal", lamentó Maestre en Más Vale Tarde.

Aunque reconoció que podría existir una imposibilidad técnica para ofrecer datos precisos, advirtió que la falta de comunicación en sí misma constituye un grave problema: "Obviamente, eso es un problema en sí mismo, que el gobierno no tenga la capacidad para poder informar de alguna manera"

Maestre recordó que Pedro Sánchez había alertado recientemente sobre las amenazas híbridas que enfrentaría España, subrayando la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad. "Si esa amenaza híbrida existía, tendría que haber un protocolo de información a la ciudadanía", señaló el periodista, añadiendo que este protocolo debería operar incluso en situaciones donde no se disponga de datos concretos. "Radio Nacional podría estar emitiendo en bucle información básica", sugirió.

El periodista también cuestionó la efectividad del sistema de alertas enfatizando que existen múltiples vías para mantener informada a la población: "Aunque no tengas datos, puedes informar para que cuando alguien pueda conectarse puntualmente, sepa a qué atenerse".

"Lo que no es aceptable en ningún caso", insistió, "es que no tengamos ninguna información del Gobierno a las 16:49 de la tarde cuando la luz se ha ido a las 12:30". Según Maestre, la única información práctica que han recibido los ciudadanos hasta el momento ha llegado a través de redes sociales, no de los canales oficiales: "Sabemos qué hacer con el congelador o de qué hacer acopio, pero no por el Gobierno".