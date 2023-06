A las 6:00 de la mañana de este viernes han entrado en sus casas para desalojarles. "Me han entrado en la habitación de muy malas formas y nos han tratado como animales", explica unas de las personas desocupada. Cerca de 250 agentes de la Policía Nacional han desalojado a primera hora de este viernes a 300 okupas, entre ellos unos 180 menores, de un bloque de viviendas de Alcobendas.

"No querían dialogar y hemos intentado hablar pacíficamente", denuncia otro. Aseguran que no esperaban el desalojo. "Yo no trabajo y no tengo nada para alquilar", lamenta una mujer a los micrófonos de laSexta. "Nadie nos quiere ayudar y estamos en la calle con los niños", añade otra. Los pisos llevaban ocupados desde 2009.

El 29 de mayo notificaron a los vecinos el desalojo voluntario sin notificar la fecha. Los desocupados aseguran que solo un 2% de la gente era problemática. "Por culpa de ese 2% ha manchado a todo el vecindario", critica un joven. La mayoría de los desalojados no sabe ni si quiera dónde ir. "En la calle", lamenta la mujer.

Desde el Ayuntamiento de Alcobendas aseguran que, a través del departamento de Servicios Sociales, ha desplegado un dispositivo de atención desde el pasado lunes para todas las familias afectadas por el desalojo ejecutado esta mañana. Asimismo, han atendido a todas las personas que han acudido a Servicios Sociales y también se han desplazado trabajadores de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid hasta dicho inmueble para ofrecer a las familias todos los recursos disponibles en este tipo de situaciones.

Hasta el momento Servicios Sociales ha atendido a 24 familias, a las que se les ha ofrecido las ayudas de emergencia social que tiene el Ayuntamiento a disposición de todos los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.