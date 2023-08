En Cervera (La Rioja) cuentan con una tradición machista llamada 'La Gaita' en la que no se aceptan a mujeres. Ellas llevan años intentando acabar con esta tradición de más de cinco siglos, buscando incorporarse ante la negativa de las cofradías.

El párroco de Cervera ha emitido un comunicado negando a las mujeres que participen en estos actos, algo que iría, dice, contra "la tradición". En su escrito, tiene frases instando a "no ceder a chantajes ideológicos ni politizaciones", cargando, como si de Rubiales se tratase, contra el "falso feminismo".

Las cofradías dejan claro que las mujeres "no pueden bailar 'La Gaita'". Pero es que hay hombre en Cervera que dejan claro que esa celebración no es para ellas. "Yo lo siento mucho, pero las mujeres son unas cabronas que no hacen más que picar a los hombres", dice un vecino.

Pero es que hay vecinas que defienden que la tradición siga siendo la misma y que ellas "bailen donde quieran", pero que no formen parte de 'La Gaita': "Que no rompan lo que teníamos antes". Por parte de 'La Gaita Mixta', el grupo de mujeres y hombres que realiza este baile, ha entrado en la iglesia del párroco que emitió este comunicado.