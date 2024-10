La DANA se sigue cobrando vidas y las cifras pueden ir aumentando con el paso de las horas. Y con testimonios como el de Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, todo hace intuir que así será. El alcalde de la localidad valenciana ha pedido ayuda a las instituciones en Más Vale Tarde para poder acceder a sus dos barrios más afectados, donde no han podido entrar durante estos tres días.

El alcalde de Alfafar ha descrito la "caótica" situación de la localidad y ha solicitado ayuda: "Situación caótica porque tenemos dos barrios que lindan con Paiporta, que es el punto cero. Nuestros barrios todavía no hemos podido llegar, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Barro por la cintura, las patrullas no pueden entrar y no tenemos servicios de emergencia. Nadie ha llegado aquí todavía. Hemos podido saber que hay fallecidos y caderas rotas, pero no podemos entrar".

Ante la falta de ayuda que llega, Adsuara ha asegurado que ya están trabajando para entrar con las escasas herramientas que tienen: "Con los tractores nos estamos organizando y esta tarde vamos a intentar entrar los voluntarios enfermeros. No viene nadie, necesitamos ayuda por favor. Es cuestión de personas, aquí somos 10.000 familias. Todos los vecinos que se han presentado voluntarios y los seis o siete policías locales que tenemos intentamos evacuar heridos. No tenemos nada más. Ni agua, ni luz y poquísima cobertura".

Además, ha destacado la ayuda recibida por varios voluntarios, pero pide la ayuda del Ejército: "Es viable entrar y salir de aquí. Están entrando voluntarios particulares trayendo agua embotellada que nos hace muchísima falta. Las personas están ayudando por encima de muchas instituciones y servicios de emergencia. Aquí tendría que estar el Ejército. Tenemos barrios con derrumbes y personas atrapadas. No hay forma de que venga nadie".