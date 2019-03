El justiciero de la corrupción

Se quiso tomar la justicia por su mano. "Él estava en Cuenca preocupado por la situación de España y como veía que Bárcenas estaba echando un pulso al gobierno, él con esa información quería ayudar a que España estuviera mejor". Lo cuenta su abogado después de que Olivares haya declarado ante el juez este viernes.

Asegura el abogado que su plan no era muy estructurado, pero el alzacuellos comprado por el camino y la pistola amañada por él mismo llevan a pensar lo contrario.

No obstante, parece que Olivares no quería hacer daño a nadie. "No quería agredir, de hecho, teniéndolos a su merced no les provocó daños", explica el letrado. Y aunque no haya causado daños mayores, por este delito Olovares acumula un rosario de acusaciones: detención ilegal, amenazas, lesiones, allanamiento de morada y tenencia ilícita de armas.

El jueves, Olivares se negó a declarar ante la policía de Moratalaz, donde se encuentra detenido. Pero sí dejó claro que no se arrepentía de los hechos. Este viernes se ha ratificado ante el juez. El letrado ha pedido un exámen psiquiátrico de su cliente y solicitará su libertad.

Ahora, Olivares se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza. Eso Sí, quiere que el juez tenga en cuenta que él no tenía nada en contra de Bárcenas y que quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón.