Lo que parecía el cuento de la ratita presumida, en este caso en vez de una moneda de oro se encontró un boleto de primitiva, ha pasado a ser un caso de 'Policías en acción'. El lotero de A Coruña que pretendía cobrar el boleto sin dueño, no va a poder hacerlo porque un juez ha retrasado el plazo.

Ete viernes, expiraba el plazo para que el dueño de la primitiva premiada con casi cinco millones de euros apareciera y el dueño de administración de A Coruña, llamado Manuel Reija, ya estaba frotándose las manos porque no aparecía. Como él encontró boleto él se llevaba el botín.

Pero no, el caso ha pasado a manos de la Justicia. A última hora el Ayuntamiento de A Coruña ha recibido el recurso de un particular que solicita la suspensión porque reclama ser el dueño y hasta que haya abierto un proceso judicial, el dinero no es de nadie.

No es el único caso, al parecer hay varias salas con demandas ya sean civiles como penales, interpuestas por algunas de las casi 300 personas que reclaman ser las verdaderas millonarias. "Mas de una persona ya ha acudido a la vía judicial", explica Alberto Lema, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de A Coruña.

Para demostrarlo no sólo basta con decir día, hora, número de apuestas que hizo y cuánto le costó la primitiva. Según se ha sabido hay una marca indiscutible del que dio con la combinación ganadora.

Y para combinaciones, las que han dado muchos de los postulantes a millonario: que si escribió el número de DNI detrás del boleto, otro el nombre de su novia, otro que lo dejó doblado como un acordeón y así cientos.

Pero ni Colombo en su mejor episodio encontraría un caso igual porque la búsqueda del dueño también ha estado en manos de la Policía, que buscó huellas que podrían poner nombre y apellidos al propietario.

Encontró 11 distintas, pero solo seis eran completas. Las metieron en la base de datos de huellas digitales y no hubo ningún coincidente. Esto sólo demuestra una cosa que quién perdió tan codiciado boleto no tiene antecedentes penales.

Pueden ser meses e incluso años los que haya que esperar. Y cuántos más pasen más aumentará la cifra. Porque corren intereses, ahora mismo hablamos ya de un premio de cinco millones y medio de euros.