En la mañana de este lunes se conocía la intención del juez Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, de hacer declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 30 de julio. Decisión que ha utilizado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para pedirle que "que escriba la tercera y definitiva carta". En Más Vale Tarde, Juande Colmenero, redactor jefe de Onda Cero, ha analizado esta situación y ha reiterado: "Dejemos al juez actuar".

En cuanto a la pregunta de si ve equiparable la comparecencia de Pedro Sánchez en calidad de testigo, al igual que lo hizo Mariano Rajoy en 2017, Colmenero ha comentado que le " parece equiparable desde el punto de vista de que es un presidente del gobierno en activo y que va a declarar como testigo". Y ha recordado que, en el caso de Rajoy, este "declaró como testigo en el caso Gürtel por la responsabilidad civil subsidiaria del Partido Popular, es decir, por 300.000 euros, no por el caso Gürtel en general".

Aunque Colmenero reconoce que "hay un problema" con el artículo 416 de la Lecrim, ya que establece que "tú no puedes declarar ni contra el hijo, ni contra el cónyuge, ni contra ningún otro familiar de consanguineidad directa", como sería el caso de Sánchez con su esposa, Begoña Gómez.

Sin embargo, el redactor jefe de Onda Cero ha insistido en que "en este asunto hay que dejar a los tribunales y al juez actuar", puesto que "la fiscalía europea lo ha hecho suyo y no lo ha archivado y la audiencia provincial, formada por tres magistrados, de manera unánime también examinó la instrucción de este juez". Y ha aseverado: "Lo que no podemos hacer es disfrazar a este juez, porque no nos gustan sus resoluciones, como si fuera el juez, ultraderechista que va a hacer una cacería política".

"Este juez ha tenido una instancia superior, formada por tres magistrados, que le dijeron, continúe con la investigación. Y la Fiscalía Europea no ha archivado el caso, como sí lo ha hecho en otras instituciones. Entonces dejemos al juez actuar, dejemos que pueda declarar como testigo", ha añadido Colmenero.

Pero el periodista ha insistido en el hecho de que "si no hay nada que ocultar, si todo esto es mentira, entonces, ¿por qué no declara? Precisamente porque no hay nada, ¿por qué no decirlo?".

Sobre si la investigación está siendo prospectiva, como ha apuntado el portavoz socialista Patxi López, Colmenero ha reiterado: "Pues que diga es una investigación prospectiva. Pero es que ha negado, no ya declaraciones políticas, o tener que dar una explicación o tener que decir algo tanto el presidente del gobierno, como la propia investigada. No es que en este caso no ha dicho nada. Y lo que está diciendo es que todo es mentira, todo es máquina del fango y aquí no ocurre nada, pues no, en unas ocasiones es así y en otras no, dejemos al juez actuar".