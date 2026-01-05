Juan Rodríguez Garat: "Europa no tiene capacidad disuasoria, debe elegir quién nos va a mangonear"

El almirante de flota retirado indica en Europa "no hemos hecho los deberes" y que, por ese motivo, no cuenta con capacidad para disuadir a EEUU.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de EEUU, Donald Trump ha dejado claro que quiere tener un acceso total al petróleo venezolano y que, además, no va a permitir que países como, por ejemplo, China, pueda llegar a instalar bases militares en Venezuela.

Iñaki López plantea a Juan Rodríguez Garat si Europa tiene capacidad de disuadir a EEUU. El almirante de flota retirado indica que Europa no tiene capacidad ya que "no hemos hecho los deberes durante mucho tiempo". Rodríguez Garat expone que Europa debe elegir "quién nos va a mangonear, si Putin o Trump".

"El problema de Trump creo que se ve desde una perspectiva equivocada", añade. El almirante de flota retirado indica que el presidente estadounidense tiene el narcotráfico "como el pretexto". En su opinión, Trump, además, tiene "unos votantes que no quieren ir a guerras exteriores por la democracia, pero sí por el petróleo".

López plantea si se puede obligar a un país a obedecer sin contar con tropas en el terreno. "El procedimiento es extraño", responde Rodríguez Garat, ya que, como indica, en esta ocasión han apoyado al "bando fuerte". "Creo que Trump se equivoca si cree que puede controlar al chavismo", añade, "es más difícil de lo que él cree".

