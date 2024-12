Juan José se rompe tras los estragos de la DANA: "Me habéis borrado de un plumazo todos los recuerdos, me vuelvo loco"

"Me habéis borrado de un plumazo a mi madre y todos los recuerdos de mi padre y de mi madre. No me queda nada en mi casa ¿Sabes cómo estoy? Que me vuelvo loco", ha comentado Juan José en Más Vale Tarde.

"No me queda nada en mi casa"

Juan José Monrabal, uno de los afectados por la DANA, se ha roto en Más Vale Tarde al contar el sufrimiento al que se ha visto sometido desde que la catástrofe arrasara con la Comunitat Valenciana.

"Me habéis borrado de un plumazo a mi madre y todos los recuerdos de mi padre y de mi madre. No me queda nada en mi casa", ha comentado Juan José. ¿Sabes cómo estoy? Que me vuelvo loco", ha añadido.

Así, ha comentado que él no pide nada más, solo que "no vuelva a pasar esto en ningún sitio de España". "Los políticos estáis ahí por nosotros, y por nosotros tenéis que dar la cara y ayudarnos. Que no vuelva a pasar, pero no aquí en Valencia, en ninguna comunidad de España", ha comentado Juan José visiblemente emocionado.