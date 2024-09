En junio se celebró una performance artística en Tortosa, Tarragona, en la que aparecía una Virgen bajo un palio con baldanas, una especie de morcilla típica de la zona. Con esta acción, sus creadores buscaban reivindicar el arte de comer y beber en forma de paso de Semana Santa. Parece que, a pesar de ser un evento festivo, desde la Asociación de Abogados Cristianos no lo han visto así ya que han decidido denunciar esta procesión. Esto ha provocado que se esté investigando si existió un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Josep Piñol, uno de sus creadores, charla con Más Vale Tarde.

Piñol expone no les ha sorprendido la denuncia debido a que horas después de la procesión la Asociación, en sus redes sociales, "ya comunicaron que, como colectivo, iban a interponer una denuncia y que estaban trabajando en un proceso judicial contra los promotores de la performance que había incurrido en un delito de escarnio, según ellos".

"Desde mi punto de vista la obra en ningún caso estuvo concebida para ser ofensiva u ofender a la fe cristiana", afirma Josep. "La morcilla es piedra angular en nuestra cultura gastronómica y me pareció que esta idea de procesión es una forma natural de celebrar las cosas", añade el artista. Piñol indica que la figura del cerdo y el cristinismo "no deben separarse" y esto hizo que surgiera esta performance. "Poner la baldana en el centro era una forma muy bonita de poder celebrar las cosas sin este animo de generar una polaridad tan grande como la que se ha generado. Francamente me entristece", concluye el artista.