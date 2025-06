José Luis Jiménez desvela la relación de "amistad previa" entre Rueda y su conselleiro tras la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual

José Luis Jiménez, delegado del diario 'ABC' en Galicia, ha hablado en Más Vale Tarde con Iñaki López y Cristina Pardo sobre la denuncia que pesa por agresión sexual sobre Alfonso Villares, exconselleiro do Mar de la Xunta que preside Alfonso Rueda. Denuncia interpuesta por Paloma Lago a finales del año 2024 y de la que el popular tenía conocimiento desde febrero.

"Lo que se conoce es que los hechos tuvieron lugar a finales de diciembre de 2024. La información que tenemos es que se produce mientras ellos son pareja sentimental. Por lo que nos dicen fuentes esta relación duró semanas y la denuncia se habría puesto en enero", expresa.

En ese sentido, el periodista afirma que desconoce si Paloma Lago ha ratificado o no todo: "No está claro qué juzgado lo va a llevar. Una vez ha dimitido, después de pasar a estar a investigado se traslada la causa de vuelta y hasta que no llegue de nuevo a Ferrol para que se asuma la causa en ese juzgado no se sabe si va a violencia de género o no".

Jiménez habla además de la relación personal que mantienen Rueda y Villares: "Es una persona próxima a él, y les unía una amistad previa, de cuando Rueda era conselleiro de la presidencia. Esa amistad materializa en que cuando Rueda toma las riendas del Gobierno echa mano de Villares para la conselleira do Mar.

"Si hubiera una eventual condena evidentemente no creo que hubiera duda alguna ni tampoco se cuestionaría la labor de los jueces. Rueda conocía la denuncia desde febrero, y la dimisión se produce cuando ha pasado de estar todo en sede policial a sede judicial", relata.

Para concluir, habla de las posibles consecuencias políticas que puede haber para el PP de Galicia: "La oposición no ha perdido la oportunidad para afear que conociendo la denuncia no se tomaran medidas en un primer momento. Está en su lugar, el de hacer ruido, y veremos en qué queda".