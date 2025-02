Jordi Évole carga contra Miguel Ángel Rodríguez: "Me han pasado muchas cosas en mi carrera, pero algo tan degradado..."

Jordi Évole sigue "en shock" después de leer los mensajes de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tras la emisión de 'Lo de Évole' con Fernando Simón y Salvador Illa, en los que cuestionó los testimonios de familiares de ancianos fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia.

El presentador de 'Lo de Évole' habla de un "acto de inhumanidad" por parte de Rodríguez, a quien le atribuye "un comportamiento muy indigno" con sus mensajes. "Me han pasado muchas cosas a lo largo de mi carrera, pero algo tan degradado no me lo había encontrado nunca", lamenta el periodista.

Évole calificó como "bochornoso" uno de los mensajes de Rodríguez, que llegó a asegurar que una de las mujeres que apareció en el programa "no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid". "Ojalá un día recibas en tu despacho a la persona a la que acabas de calumniar. Lo que estás haciendo es impropio de alguien que ocupa tu cargo. Mientes, Miguel Ángel Rodríguez", sentenciaba.