En el atestado policial se descarta el lanzamiento de una bengala como causa de la tragedia del Madrid Arena. Manu Marlasca, jefe de Investigación de Sexta Noticias, ha desvelado parte del contenido de ese atestado, donde se apunta que la causa fue "la entrada de cerca de 1.000 personas sin entrada para ver a Steve Aoki, mientras que otra masa de gente intentaba salir del recinto".

Jonathan Moreno, portavoz de la Asociación de Policía Municipal Unificada, ha afirmado que la noche de la tragedia del Madrid Arena no hubo dispositivo de seguridad municipal. "Se desplazaron 14 compañeros hasta el lugar, pero dentro de un dispositivo de tráfico", ha explicado Moreno. "En otras fiestas de las mismas características sí se ha desplegado un dispositivo mayor, no se entiende porque ese día no". Los recortes dentro del Ayuntamiento apuntan a ser la causa de esa carencia de dispositivos, según algunas fuentes. Sin embargo, Moreno ha afirmado desconocer si los recortes tuvieron que ver en el hecho de que "esa noche la seguridad fue totalmente insuficiente".