A pesar de que, como indica Iñaki López, a las 9:30 de la mañana ya estaba activada la alerta y los avisos rojos, la consecuencias de la DANA han sido terribles. "¿Hubo descoordinación entre AEMET y Protección Civil?", se pregunta el presentador de Más Vale Tarde.

Joanna Ivars indica que "el problema es que ya no se le hace casi caso a los avisos y no se abrió un dispositivos de la envergadura que se hubiese necesitado". La meteoróloga explica que las tormentas "se quedaron aisladas, eso empezó a generar una caída en cascada de gente atrapada a la que tuvieron que rescatar". "El hecho de que estas tormentas no pararan de descargar agua en zonas de interior que recogían agua en cabeceras de montaña y las partes de arriba de los valles, bajaba el agua tan fuerte que empezó a haber inundaciones", añade Ivars.

Así, las redes sociales se llenaron de imágenes que mostraban las consecuencias de la DANA como fotografías de coches apilados o un vídeo, que se hizo viral, en el que un camión volcaba por culpa de un tornado. "Se empezaron a dar fenómenos meteorológicos adversos porque teníamos un sistemas convectivos de mesoescala", añade Joanna.

"Paiporta, Massanassa, Riba- roja... todos esos pueblos empezaron a recibir toda el agua que había caído en el interior de las montañas", explica la meteoróloga. Ivars insiste en que había una borrasca, viento de levante con humedad que alimentó la tormenta "que no paraba de descargar agua". "Fue de una magnitud extraordinaria, histórico, pero no estábamos a la altura de toda esa gente", concluye.