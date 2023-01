El presunto asesino del niño de Lardero, Javier Almeida, ha obtenido una rebaja de dos años en su condena por el 'crimen de la inmobiliaria', anterior al del pequeño Álex, cuya familia está convencida de que, de no estar ahora mismo en prisión provisional por este caso, podría haber cometido otro asesinato.

"Este tipo de reincidentes agresores sexuales lo que tienen que hacer es estar cumpliendo la pena íntegra y si salen a la calle, salir con una vigilancia las 24 horas", asevera el tío del menor, Gonzalo Marín, que lamenta que Almeida "estaba en libertad provisional y no tenía ningún seguimiento". De no haber sido así, añade, "ahora no estaríamos hablando del asesinato de Álex".

Para la familia, explica, la noticia de la rebaja de su condena ha sido "un jarro de agua fría" y critica las palabras de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que ironizó con las rebajas de condenas en aplicación de la ley del solo 'sí es sí': "Mientras hay gente que se ríe del 'sí es sí', la familia llora cuando nos asesinan a un familiar", asevera. "Encima ahora tenemos que estar llorando otra vez por la rebaja de esta condena de este tipo de agresores sexuales. No puede ser", añade.

A su juicio, las disculpas de la secretaria de Estado "llegan tarde" y le recuerda que "hay familias que están sufriendo la pérdida de un familiar por culpa de este tipo de agresores sexuales que se encuentran ahora en la calle".