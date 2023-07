El cineasta Daniel Guzmán está buscando a una mujer de entre 80 y 95 años para protagonizar su próxima película y no hace falta que tenga experiencia previa. El director explica en MVT el motivo de esta decisión: "Es un perfil muy concreto y complicado", señala, apuntando que "en actrices profesionales entre los 90 y 95 no hay un abanico de posibilidades muy grande".

"Busco también una verdad, una veracidad, una credibilidad y una autenticidad que también me lo da conjugar actores profesionales con no profesionales", precisa el también actor, que apunta que casi prefieren "actrices no profesionales". ¿Cuáles son los requisitos que busca? "Me gustaría que tuviera cierta vulnerabilidad, cierta inocencia, cierta fragilidad pero a la vez sentido del humor", explica Guzmán, que quiere a una persona a la que "los sentimientos le salen aun a pesar suyo".

Unas "características muy concretas y difíciles" que ha buscado en residencias de mayores y también en las calles, que él mismo recorre en moto en busca de la actriz ideal. Un proceso nada fácil, según revela, porque "siempre que te acercas a alguien parece que le quieres vender algo" y muchas personas desconfían. Puedes escuchar su entrevista en el vídeo.