El juez de la Audiencia Nacional abrió la comparecencia de Bárcenas preguntado por la predisposición del expolítico popular para declarar: "Me voy a remitir básicamente a mi declaración en cuanto al tema de los cuadros, mi declaración del mes de septiembre del año pasado. En el tema de las dos únicas cuentas que tengo en Suiza, a mi declaración del mes de febrero. Dentro de ese contexto estoy dispuesto a aclarar lo que usted entienda que tengo que aclarar", explicaba Bárcenas.

De la documentación de la apertura según se hace constar a través de la comisión rogatoria, el banco anota que Bárcenas es un empresario independiente dedicado a la actividad inmobiliaria, el marketing y las relaciones públicas. El juez Ruz pregunta a Bárcenas por qué no comunica su condición de senador, gerente del Partido Popular y posteriormente tesorero del mismo partido.

"Eso no es así, a lo largo del tiempo he ido comunicando mi situación. Yo entendía que ser gerente del partido popular no era una actividad que tuviera que comunicar porque era una actividad del ámbito privado, en el momento que fui elegido senador soy yo el que pone en conocimiento del banco que fui elido senador. También lo hice cuando fui elegido tesorero del partido. Por eso paso, cuando fui elegido senador, a tener la calificación de persona expuesta políticamente", revelaba el exgestor del PP.

En otro capítulo de la declaración el juez Ruz pregunta a Bárcenas si él gestionaba sus fondos. "Siempre los he gestionado yo". Tras esta sentencia, el extesorero popular matiza: "En 2009 doy un mandato al señor Yáñez y firmo un contrato con él. Encargo a un profesional reputadísimo y uno de los mejores profesionales que hay en España la gestión durante un año de los fondos, con unos resultados importantes porque obtiene unos beneficios y unas plusvalías importantes. Eso lo hago porque estoy inmerso en el procedimiento del ‘caso Gürtel’ y en esas circunstancias ni quiero hablar con Suiza, ni quiero dar órdenes".

Sobre su declaración de la renta y el beneficio que le supuso la amnistía fiscal de Montoro, Bárcenas presumía de buen pagador: "Me acogí a unas condiciones que me favorecían más en cuanto a ingresar menos dineros a la Hacienda pública. Yo he ingresado en la Hacienda pública y la regularización es válida, he ingresado más de lo que tendría que haber ingresado como persona física".

Ella no ha firmado jamás, ella no ha ido al banco jamás ni a firmar documentación. A pesar de lo que se dice en algunos de los 'memos' que tienen ustedes en el dossier, ella me puede haber acompañado dos o tres veces a unas oficinas, le presentaba la persona en cuestión, yo me iba a una reunión y ella me esperaba en una salita".