La influencer Paula Gonu estaba comentando el éxito que ha cosechado IlloJuan, un streamer de Fuengirola que ha revolucionado Twitch con su humor y su forma natural de expresarse, cuando ha hecho unas polémicas declaraciones sobre su acento andaluz.

"El mérito que tiene ser una persona llamada IlloJuan, desde su casa, y tener a 40.000 personas viendo como hablas andaluz... que seguro que el 70% ni le entienden", ha indicado. Unas palabras que han provocado que reciba un gran número de críticas, lo que le ha obligado a disculparse.

Paula Gonu ha explicado que no se estaba refiriendo a su acento. "Me refería a las expresiones que por ser andaluz utiliza y le caracterizan muchísimo", ha indicado. "Que su audiencia que pueda estar viéndole desde Perú, Ecuador o Latinoamérica, que no las ha escuchado jamás y que lo hacen por primera vez, le vean se rían y se entretengan...", ha desvelado recalcando que ve en eso un gran mérito.

Una polémica sobre la que Cristina Pardo se ha pronunciado dándole un consejo. "Cuantas más cosas hablas, más posibilidades hay de que te equivoques", ha reconocido la presentadora. Por su parte Iñaki López ha querido salir en defensa de los acentos. "Los acentos son muy bonitos y no hay que perderlos".