La Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña para propiciar que se dé propinas a los camareros al consumir en los bares, restaurantes, o terrazas. Mencionan las clases de piano, o los estudios de inglés que, según afirma la campaña, dependen de las propinas de los clientes de la hostelería. La sindicalista Afra Blanco no ha dudado en calificar esta campaña como "un insulto en toda regla".

Durante su intervención en el programa Más Vale Tarde la sindicalista ha indicado que la intención de Ayuso puede ser "llamar a ese sector de la Hostelería que en su momento la apoyó, en las anteriores elecciones". "En ese caso, a mí no me gustaría que Ayuso estuviera diciendo que mis trabajadores no tienen ni para pagarse las extraescolares de sus hijos y necesitan de las propinas de sus clientes", ha sentenciado Afra Blanco.