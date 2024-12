Iñaki López, tras el voto negativo de Gonzalo Miró a sus huevos poché: "A partir de ahora solo comentarás partidos del Real Madrid"

Gonzalo Miró se ha mostrado muy crítico con la receta que han elaborado hoy Cristina Pardo e Iñaki López. El chef Carlos Collado les ha enseñado cómo hacer unos guisantes con huevos poché. Una elaboración con un paso algo complejo: hacer el huevo escalfado.

Iñaki López ha sido el encargado de cocinar el huevo que prueba el colaborador de Más Vale Tarde. Miró no duda en criticar cómo ha escalfado el huevo Iñaki afirmando que la yema "no se rompe". "Es un huevo duro, no es un huevo poché", se queja. "Cena en el Vips, no le hagas ni caso", responde López.

"A ver, Gonzalo, con el coñazo que has dado para venir un día que hubiera comida...", afirma Cristina. "Creo que me voy a retirar de venir los días que se come", responde él. Miró, finalmente, decide levantar el guante rojo, 'suspendiendo' la ejecución del plato. Iñaki se 'enfada' ante la valoración de Miró y le espeta: "A partir de ahora solo comentarás partidos del Real Madrid".