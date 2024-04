Más Vale Tarde ha patrullado con la Policía durante el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez. Allí, las cámaras han sido testigo de todo tipo de incidentes, desde reyertas hasta positivos en alcoholemia y drogas. Los agentes también interceptaban a un hombre que iba en una moto sin matrícula y sin permisos de conducir.

"Si me llega a ver montado en la moto...", le responde el hombre a los policías, que le responde que "hubiera sido peor para usted, caballero". "Seguro que no, porque no me cogéis", replica el denunciado en el vídeo sobre estas líneas. Ya en plató, Iñaki López señala que "en esta fiesta se juntan más 200.000 personas y es inevitable que haya chorras, pero es una fiesta bonita". Respecto al hombre del reportaje, apunta que "hay que ser muy cuñao para que no tengas ni un solo punto en el carnet y además discutas con el agente".

Cristina Pardo, por su parte, se sorprende de que "esos test que se hacen para controles de carretera tienen más rallas que los del covid". "Son prácticamente infalibles porque son las últimas 6 horas", comenta Beatriz de Vicente, que asegura que "nos da mucho trabajito a los abogados y nada mejor que una alcoholemia, porque como no tiene discusión alguna, una conformidad y poco más".