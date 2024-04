Más Vale en Acción ha acompañado a la Policía Nacional del Puerto de Santa María en lo que ellos llaman el juego "del ratón y el gato" entre sus agentes y los aficionados de las motos que acuden a la localidad gaditana con motivo del Gran Premio de Jerez: "Ellos buscan sitios donde hacer carreras y nosotros intentamos que no lo hagan", ha explicado el inspector jefe Carlos Blázquez.

Durante la noche, la Policía obliga a parar a un hombre puesto que conduce una moto que circulaba sin matrícula, sin seguro y sin permiso de conducir. Así se lo explicaba uno de los agentes al hombre, que lejos de aceptar lo que se le estaba transmitiendo se excusó en que no iba montado en el vehículo. En este momento, el agente le dice que en ese caso sería peor para él, ante lo que este individuo responde de la siguiente manera: "Si me veis montado, seguro que no, porque no me cogéis".

En la misma noche, el equipo de Más Vale en Acción acude con los agentes a un control de tráfico, en el que las cámaras captan como dos individuos distintos deben abandonar la conducción. El primero da positivo en cannabis, mientras que el segundo además lo hace en cocaína y alcohol. No obstante, no duda en excusarse: "Yo me voy para casa ya, señor agente"

Para finalizar la jornada los agentes acuden al lugar donde sucede "una pelea entre dos partes" que han terminado tirándose "objetos contundentes como vasos y botellas" que tal y como se observa en las imágenes sobre estas líneas dejan a algunos individuos sangrando. Preguntado el agente por el motivo, lo tiene claro: "El alcohol, seguramente".