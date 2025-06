El Gobierno cierra filas con el fiscal general del Estado y descarta su dimisión: "No ha hecho nada, solo perseguir el delito"

El Gobierno mantiene su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de que el Tribunal Supremo lo ha propuesto para ser juzgado por revelación de secretos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido que García Ortiz puede seguir en el cargo, argumentando que el auto no es firme y que existen recursos legales. Bolaños y otros miembros del Gobierno han expresado su confianza en García Ortiz, describiéndolo como un "empleado público ejemplar". Además, han negado categóricamente cualquier implicación de Moncloa en la filtración del correo relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno mantiene su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de que el Tribunal Supremo lo ha propuesto juzgar por un delito de revelación de secretos, a raíz de la difusión del correo de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el que se admitía la comisión de dos delitos de fraude fiscal. De hecho, la sorpresa ante la decisión del magistrado Ángel Hurtado es nula, al tiempo que se descarta que deba dimitir.

Precisamente, en ese sentido se ha pronunciado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en directo para Al Rojo Vivo quien ha asegurado que "es perfectamente sostenible" mantenerse en el cargo de fiscal general con un procesamiento en el Supremo. Explica que lo es pues se trata de "un Estado de Derecho con presunción de derecho y con un auto que no es firme, ante el que cabe, al menos [recursos] de reforma y apelación": "La verdad prevalecerá", ha remachado.

"Que el dedo no nos impida ver la luna"

En este sentido, cabe destacar que ha sido Bolaños el primero en pronunciarse de forma clara sobre esta eventual dimisión del fiscal general -que fuentes fiscales ya han descartado a laSexta-, pues escasos minutos después de conocerse la noticia la ministra Elma Saiz eludía ofrecer una respuesta contundente sobre esta cuestión. De hecho, rescataba esa lógica de diferenciar "la labor de quien persigue el delito": "Que el dedo no nos impida ver la luna", ha remachado la ministra.

Palabras que reiteran también desde el ala de Sumar del Consejo de Ministros. Nada más conocerse el auto, Lara Hernández, también se ha prestado de la metáfora del dedo y la luna, al tiempo que ha calificado de "muy grave", así como de mensaje "muy peligroso" la propuesta de procesamiento a García Ortiz. No duda, sin embargo, en señalar hacia otro lado subrayando que "la gente no es tonta" y que esto debe llevar "a la corrupción del entorno de Ayuso".

"Confianza absoluta y plena"

Además, Bolaños ha reiterado que en Moncloa mantienen su "confianza absoluta y plena en el fiscal [General del Estado] y en la Fiscalía en su conjunto cuando se enfrentan a presuntos delincuentes y defraudadores confesos". De hecho, define a García Ortiz como "un empleado público ejemplar" que en una situación como esta asume "el coste personal".

Asimismo, en declaraciones a laSexta fuentes del Gobierno ya insistían en que García Ortiz "no ha hecho nada", más que "perseguir el delito". Argumento que ya esgrimían cuando se conoció su auto de imputación en enero de este año, ante el que sí mostraron cierta "sorpresa". De aquellas, subrayaban que la situación era propia del "mundo del revés", puesto que "se está persiguiendo al que persigue al delito y no a quién lo cometió", en referencia, al empresario Alberto González Amador.

Además, este lunes no han dudado en reiterar que "todos los periodistas saben que la prensa tenía el correo antes que el fiscal general del Estado". Algo de lo que también es consciente el magistrado, pero que no exime de que "en el contexto jurisdiccional" actual "se trata de un concepto asociado a la intimidad personal, que goza de una protección constitucional, con lo que queda garantizado el derecho de su dueño, para que sea él, exclusivamente, el que libremente elija a quien transmite su propio mensaje". En definitiva, "el secreto existirá mientras su dueño no le quiera dar publicidad".

"Indicaciones recibidas de Presidencia" negadas "rotundamente"

Respecto al señalamiento de Hurtado hacia Moncloa como instigadora de la filtración. El ministro Bolaños ha negado "rotundamente y categóricamente" este extremo, al tiempo que ha subrayado "no sucedió nunca". De hecho, a renglón seguido no duda en lamentar y "mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin una base probatoria". En definitiva, confianza plena en un García Ortiz que descarta dimitir, según han informado fuentes fiscales a laSexta.

En concreto, el magistrado del alto tribunal considera que cabe presumir que García Ortiz actuó bajo "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno (...) con la finalidad de ganar el relato" frente a la información de El Mundo que indicaba que la Fiscalía estaría ofreciendo un acuerdo de conformidad al empresario.

A partir de ahí, según recoge el audio, se "entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través (...) WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que (...) la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto". Cuestión que para Hurtado es de "escasa relevancia", en concreto, "de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal".