Iñaki López se refiere a la juventud como "gallinas picantonas" y Cristina Pardo le recrimina: "Qué carca... pareces de Atapuerca"

Jordi Évole explica en Más Vale Tarde que en esta nueva temporada de 'Lo de Évole' está mostrando otra faceta al espectador. "Estoy especialmente desvergonzado en las entrevistas, no me importa hablar de sexo", asegura el presentador de laSexta, algo que hace diez años ni siquiera se habría planteado preguntar a sus entrevistados, como es el caso de Lolita.

La cantante llega a decir, en uno de los avances del programa, que "follar por follar no", una frase que Iñaki López hace suya. "Esta frase me parece digna de reflexión… me parece una filosofía no muy extendida en este país, donde la juventud parece gallinas picantonas", apunta el presentador de Más Vale Tarde.

Un comentario que provoca una reacción inmediata de su compañera de plató, Cristina Pardo. "¿Cómo qué gallinas picantonas? Iñaki, eres de Atapuerca, pero qué carca eres", señala Pardo entre risas.