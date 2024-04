Beatriz de Vicente explica en exclusiva en Más Vale Tarde sus impresiones dentro del juicio a Daniel Sancho en Tailandia. La abogada, que ha sido la única persona en estar en el interior de la sala como asesora independiente, detalla el día en que pudo hablar personalmente con el propio Daniel Sancho.

"Se ha dicho que me miró mal a mí, que yo tenía miedo, en absoluto", desmiente Beatriz en el vídeo sobre estas líneas, donde cuenta que se acercó a Daniel Sancho lamentando los problemas que él estaba teniendo con la traductora. "Hay que reconocer que fue mucho tiempo sin que la traductora española fuera traduciendo", comenta la abogada, que asegura que le recomendó que "no digas que no a tu traductora".

También detalla que le aconsejó sobre cómo hacer las preguntas y que incluso llegó a decirle al hijo de Rodolfo Sancho "¿Tú estás viendo que se está durmiendo tu abogado?". "Él me dice 'no, si es que me estoy defendiendo yo'", indica que le respondió. "Es muy iluso, porque si pretende ser él su único abogado, mientras no sabemos si el suyo tailandés medita o se duerme, eso es un suicidio", afirma Iñaki López.