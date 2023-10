La Justicia británica ha determinado que no puede juzgar al rey emérito por la demanda de Corinna Larsen por acoso. Juan Carlos I se ha mostrado muy satisfecho con la decisión. "Su Majestad está muy satisfecho al haber conocido el dictamen del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales [...] y considera que se ha hecho justicia", apunta el bufete que lo representa.

Al respecto, Iñaki López ha asegurado que "la Justicia británica apunta que la demanda se tenía que haber puesto en España y no olvidemos que aquí, o le ha prescrito todo, o es absolutamente inviolable".

En este sentido, el periodista se ha mostrado contundente: "No olvidemos que es la única persona que no es igual que el resto de españoles ante la ley".

Además, Iñaki López ha aprovechado para lanzar un claro mensaje: "Ya puede volver cuando quiera. Eso sí, tendrá que pagar impuestos aquí, que igual no le hace gracia".

La abogada Beatriz de Vicente ha recordado que "el artículo 56 de la Constitución española dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". No obstante, ha añadido que "es una prerrogativa, un privilegio, gracia, medieval, pero eso da para un doctorado y no es el caso".

"Aquí se ha escaqueado, y vamos a usar un término prosaico, de todo", ha zanjado.