Los colaboradores de Más Vale Tarde analizan todo lo que sucedió con el concierto de Taylor Swiften Madrid: desde el espectáculo, hasta su posible llegada, porque, como comenta Conchi Gil en el programa, la artista pudo haberse trasladado por el Bernabéu "dentro de una caja" para que nadie viese nada antes del show.

"¿Me quieres decir que la trasladan dentro de un congelador?", no puede evitar reaccionar Iñaki López al ver las imágenes del supuesto medio de transporte de Taylor Swift, y lo considera una "muy buena idea para Cristina Pedroche en Nochevieja" para que nadie descubra cómo es su vestido antes de tiempo. Una ocurrencia que provoca las carcajadas de Cristina Pardo.

Y, es que, es complicado que la nueva reina del pop pase desapercibido ya que mide 1,80 metros. "La verdad que ganar 12 millones y tener que trasladarte en una vieja nevera me parece tremendo", continúa Iñaki López despachándose con la autora de 'Shake it Off', que puedes al completo en el vídeo principal de la noticia.