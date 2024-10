Iñaki López comenzó el programa Más Vale Tarde con un momento cómico que no pasó desapercibido. Al dar la bienvenida a Ramón Espinar, López hizo un curioso comentario: "También deportista, conocido como el Bahamonde del Bajo Manzanares". Esto provocó una inmediata corrección de Espinar, quien le respondió con humor: "El ciclista era Bahamontes, Federico Martín Bahamontes, Baamonde es otro personaje histórico".

Cristina Pardo, compañera de Iñaki, intervino en el intercambio diciendo: "Que se llamaba Francisco Franco". Sin perder el buen humor, López intentó defenderse: "Que era un gran pescador, caramba, todo son disciplinas deportivas".

Ramón Espinar no dejó pasar la oportunidad de añadir: "La caza también le gustaba, el tiro al rojo", provocando más carcajadas en el plató. Finalmente, Cristina Pardo cerró el momento con un comentario ingenioso: "La buena noticia para Ramón Espinar es que del deporte no se ha tenido que retirar, de lo otro no".