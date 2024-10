Tras la denuncia de Elisa Mouliaá contra Iñigo Errejón, el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, afirma que "no existe un prototipo de agresor, los hay que emplean el feminismo como coartada, incluso".

Ana Pastor añade que "ser de izquierdas no te convierte en un santo". La periodista indica que este tipo de casos, si el de Errejón se confirma, "es bastante trasversal, desgraciadamente". Pastor también hace hincapié en la reacción de los partidos políticos.

"Me ha parecido alucinante escuchar, no al PP, sino a José María Aznar que no solo dio de lado a Nevenka, que era del Partido Popular, frente a Ismael Álvarez, dar lecciones hoy", reflexiona la periodista. En cuanto a los partidos de izquierda, Pastor indica que ha echado en falta "más contundencia, más autocrítica y más 'qué hemos hecho mal'".