El actor y productor Jhonny Depp ha visitado a los niños internados en el Hospital Universitario de Donostia, aprovechando su estancia en la ciudad debido al Festival de San Sebastián, donde ha presentado su última película: 'Modi, Three Days on the Wing of Madness'. Depp ha alegrado la estancia de los niños ingresados en las unidades de oncología y pediatría, disfrazado con el traje de su icónico personaje, el pirata Jack Sparrow.

Este tipo de acciones las ha repetido a lo largo de los años y en distintos lugares del mundo. El reportero Christian Calcerrada ha explicado que el motivo por el cual se presta a este tipo iniciativas es que, durante un tiempo, su hija estuvo ingresada en un hospital debido a un problema en un riñón que casi le cuesta la vida. Y sabiendo lo difíciles que son estos momentos tanto para los niños, como para sus padres, trata de sacarles una sonrisa.

Sin embargo, Calcerrada ha afirmado que "hay varias asociaciones de cineastas en Donostia que están criticando que Jhonny Depp vaya por segunda vez al Festival de San Sebastián. La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales ya criticó que le dieran el Premio Donostia en 2021, después del juicio con Amber Heard". Asimismo, el periodista ha asegurado que también le acusan de realizar estas acciones para blanquear su imagen tras el pleito. Causa de la que "fue absuelto", como ha recordado la abogada Beatriz de Vicente.

Por su parte, el presentador Iñaki López ha asegurado que "creo que una cosa es Jhonny Depp y los problemas que el tenga y otra cosa es Jack Sparrow, quiero decir, James Brown fue un grandísimo cantante, la felicidad que transmitió a millones de personas fue incalculable y era un maltratador. Hay que diferenciar la felicidad que nos pueda dar un músico con su producción artística y lo que sea él como persona".