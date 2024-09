El actor y productor Johnny Depp ha aprovechado su presencia en el Festival de San Sebastián, donde ha presentado su película 'Modi, Three Days on the Wing of Madness', para visitar a los niños del Hospital Universitario Donostia, que se encuentran internados en las secciones de pediatría y oncología. Lo hizo ataviado con su característico traje de Jack Sparrow, con el que da vida al pirata en la saga 'Piratas del Caribe'.

En su encuentro el actor bromeó y charló con los niños que le preguntaron: "¿Dónde está el barco?", a lo que amablemente el actor contestó: "Lo vendí para comprarme estos dientes". No es la primera vez que lo hace, el actor realiza este tipo de acciones asiduamente ya que tuvo a su hija ingresada durante un tiempo y aprovecha este tipo de circunstancias para sacar una sonrisa a los más pequeños y a sus padres en un momento tan complicado.