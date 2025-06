Iñaki López, tras comer los cojonudos que le ha traído Luis Calero: "Se podrían llamar 'de puta madre'"

El periodista Luis Calero ha traído este viernes al plató de Más Vale Tarde unos dulces típicos de Buitrago del Lozoya. Los cojonudos, un hojaldre bañado en miel, son unos dulces típicos de la sierra madrileña, adonde ha acudido Calero esta semana por 'Un país para viajárselo'.

"Mira que yo decía "ya está bien de comer, vamos a centrarnos en la cultura", pero es que no puede ser...", ha comentado Calero a los presentadores de Más Vale Tarde Iñaki López y Cristina Pardo. Así, les ha ofrecido los dulces.

"Estos son cojonudos", ha comentado Calero para más tarde añadir que, literalmente, se trata del nombre y el calificativo del postre. "Perfecto. Muy buen puesto", ha señalado López. Ante esto, Pardo, quien ha reconocido que no es muy de dulces, ha apuntado que están "buenísimos". "Se podrían llamar también 'de puta madre'", ha bromeado López.

Por su parte, Calero ha explicado que los cojonudos son un hojaldre bañado en miel muy típico de la zona. Además, el periodista ha explicado que "no tenía intención de traer ni de grabar comida, pero es que ya la gente me para por el pueblo y me da regalos para vosotros". Según ha contado, una mujer de una panadería del pueblo se acercó y le regaló estos cojonudos para que Iñaki López y Cristina Pardo pudieran probarlos. Desde luego, ha sido todo un éxito en el plató.