Iñaki López, tras el asesinato machista de Benalmádena: "Una jueza no ha hecho bien su trabajo"

Lina, la mujer asesinada en Benalmádena por su expareja, había denunciado y solicitado medidas cautelares. Sin embargo, la jueza encargada del caso no autorizó dichas medidas.

"La jueza obligó a mi prima a vivir con su asesino", comenta Daniel Ríos, primo de la víctima y portavoz de la familia en estos momentos. "Ella no lo comprendía y así se lo trasladó a los familiares más cercanos", explica Ríos.

Desde el plató de Más Vale Tarde, Cristina Pardo le pregunta si él o la familia han recibido algún mensaje de la magistrada. "De momento, no tenemos constancia; la familia no me ha trasladado nada", informa el portavoz.

Tras despedirle y volver a darle el pésame, Iñaki López se pregunta a quién hay que pedirle responsabilidades por lo ocurrido. "Una jueza no ha hecho bien su trabajo", dictamina tajantemente el presentador de Más Vale Tarde.