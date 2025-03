Iñaki López se acuerda del chef Carlos Maldonado: "No acaba de sacar el cocinero que hay en mí"

Más Vale Tarde recibe hoy a María Lo. La cocinera visita el programa con una propuesta deliciosa: un croissant con tartar de atún de Almadraba y huevos fritos. María cuenta a Iñaki que el paso más trabajoso de su propuesta es cortar el atún en porciones más pequeñas.

"Tiene que quedar, para el tartar, siempre un corte muy pequeñito", indica la cocinera. Lo, primero, corta en tiras el taco de atún y, después, vuelve a dividir esas tiras en dados más pequeños. "Me gusta como cocinas porque parece que vamos a celebrar una boda", confiesa Iñaki, "a mí las cantidades grandes me parecen fundamentales en este programa".

María pregunta a Iñaki cómo se le da cortar. "No te voy a poner a cortar atún", le adelanta. "Y menos a esa velocidad", responde él, admirando la habilidad de la cocinera, "acabaría sin falanges". "A mí me han dicho que Maldonado te da clases", responde ella. "El pobre lleva una depresión con ese tema", se sincera López, "no acaba de sacar el cocinero que hay en mí, en cambio el gourmet sí".