Una niña de 14 años ha fallecido en el Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda después de que los sanitarios confundiesen una meningitis con una violación, según denuncia la familia de la menor. En Más Vale Tarde hemos podido hablar con Caridad, madre de Nerea, que asegura que "nadie" de la Consejería de Sanidad se ha puesto en contacto con la familia tras lo ocurrido.

"Yo lo que quiero es justicia, no dinero. Quiero que se haga justicia con mi hija", sentencia Caridad, que se pregunta "cómo se pueden llamar médicos" quienes no supieron reconocer los síntomas que presentaba la menor.

"Me daba igual cómo hubiera quedado, quería a mi niña conmigo. Me la han arrebatado, me han matado a mi niña", lamenta. Desde el hospital, aseguran que la menor ingresó por un "cuadro confusional agudo".

"Dentro de su evaluación, entre otros, se realizó un test de drogas en orina que resultó negativo. La evolución fue, a pesar del tratamiento intensivo, desfavorable, siendo trasladada al día siguiente a la UCI pediátrica del Hospital Puerta del Mar. La actuación seguida, fue evaluada en su momento, por la correspondiente comisión del hospital, no detectándose anomalías", aseguran.