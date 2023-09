Una niña de cuatro años ha salvado la vida a su madre que sufrió una crisis epilépticaal llamar al 112 de Valencia. María Guinot, la enfermera que atendió la llamada de la pequeña, ha hablado este miércoles en Más Vale Tarde, donde ha contado cómo ha sido la conversación con la niña. "Es toda una campeona", ha contado.

"Quiero dar la enhorabuena para la niña... Sin ella, nada de esto hubiera ocurrido", ha manifestado María, que pudo ayudar a la pequeña pese a que estaba "muy nerviosa, preocupada y llorando". "Intenté calmarme para poder sacar toda la información y más completa sobre todo lo que estaba pasando. En todo momento, tuve claro que era una emergencia", ha explicado, que buscó todos los recursos para que se mandara de forma urgente una ambulancia a la casa de la niña.

La niña le contó que su madre "no podía hablar y le pasaba algo", y ella trató de explicarle todos los pasos que tenía que realizar como facilitar el DNI, la dirección de casa y saber abrir luego la misma. La pequeña de tan solo cuatro años pudo llevar a cabo todo: "Ha sido toda una campeona", ha dicho la enfermera. Sin embargo, María y la pequeña no se han conocido todavía: "No la he conocido, no sé si la conoceré. Pero si la conozco, la comeré a besos y le daré la enhorabuena más grande".

Como consejo para estos casos, la enfermera ha apuntado que es muy importante que los niños conozcan determinados detalles sobre su vivienda y números de emergencias. "Estas generaciones, que tienen siempre el teléfono en las manos, es importante que tengan el 112 a mano y saber dónde viven", ha recomendado.