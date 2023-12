El Partido Popular y Vox han censurado la obra Qué difícil es que se iba a presentar en el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo), donde gobiernan juntos. Kino Gil, actor y miembro de la compañía Los 90 Producen y La Mandanga Producciones, ha explicado en Más Vale Tarde este miércoles que no entiende esta decisión y que le parece "una broma que en pleno 2023 se cancele una obra porque salen cuatros chicos en calzoncillos".

El Consistorio ha mantenido distintas versiones sobre esto: desde que podría ser incómoda, pese a no haberla visto, a que no gustaría al público del pueblo. El actor ha señalado que están en calzoncillos porque la obra transcurre en un camerino y los cuatro chicos se están cambiando. Al no entender esta decisión y que pensó que lo mismo era una inocentada porque se acerca el día de los Santos Inocentes. "Tiene que ser una broma que en pleno 2023 se cancele una obra porque van cuatros chicos con calzoncillos. Esto no tiene ni pies ni cabeza", ha argumentado Gil.

Lo cierto es que la obra se lleva presentando desde 2021 y Quintar de la Orden les contrató porque ellos están "dentro de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha y son los ayuntamientos los que te llaman". "Lo querían para el 26 de enero" y han movido logística para ello, alquilando furgonetas y camiones. Se trasladaron al pueblo y horas antes de que cierre el plazo, la obra había desaparecido. Al principio pensaron que era un "error" y mandaron un correo para saber qué ha pasado.

Después, un técnico de Cultura de este Ayuntamiento les ha comunicado que la concejala "dice que no" y que se "quite". "Es lamentable que esto ocurra", les dijo el técnico, que no entendía esta decisión. Gil ha contado que ellos han representado la obra en institutos ya que es "una manera de llevarle a los jóvenes temas de actualidad" como la diversidad sexual, el bullying, etc.