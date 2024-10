Gonzo se sumergió este domingo en el lado más oscuro de las redes sociales de la mano de Arturo Béjar, un exdirectivo de Facebook que denuncia en Salvados la inacción de las plataformas ante el daño que sufren los menores en ellas, donde están expuestos a contenidos violentos y al acoso sexual.

El periodista, que este lunes estrena el segundo capítulo del especial 'Redes sociales: la fábrica del terror', en el que habla con los moderadores de contenidos de las redes, apunta tras su conversación con Béjar que "el único que puede hacer algo aquí es Mark Zuckerberg", pero este "es plenamente consciente de lo que sucede y ha decidido no hacer nada".

El motivo, agrega Gonzo, es que "eso iría en contra de la imagen de la compañía y, por tanto, de la cuenta de beneficios". Así lo repitió el entrevistado en varios momentos del programa del domingo , en el que explicó que en Meta "tienen la tecnología, tienen el capital humano" y "tienen el dinero" necesario para acabar con los problemas que se encuentran los menores en Instagram.

En este contexto, el presentador de Salvados denuncia la impunidad con la que actúan los pedófilos en las redes sociales, tal y como pudo verse en el programa de Salvados de este domingo.

"¿Qué sucedería si en la calle la autoridad ve a un adulto enseñándole el pene a un menor? No tenemos ni la más mínima duda", señala. "Lo que no se entiende es que por ahora las plataformas hayan decidido que cualquiera que haga algo semejante a eso, es decir, enviarle contenido inapropiado a un menor, su cuenta no sea bloqueada", denuncia.

"Otra cosa sería que elevasen la denuncia", continúa el periodista, que añade que "si la plataforma no lo hace motu proprio", cosa que no hace "porque perdería pasta", "lo que se espera de los legisladores" es que actúen para que "automáticamente el emisor no pueda acceder a esa red social y si sigue ahí que por lo menos nunca más pueda contactar contigo". "Eso ahora no sucede", advierte.