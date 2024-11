Gonzalo Miró ha sido tajante y ha vinculado a la ultraderecha con los graves altercados en Paiporta (Valencia) durante la visita de los reyes, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Miró ha asegurado este miércoles en Más Vale Tarde que el hecho de que los tres detenidos no sean de ultraderecha no quiere decir que no estén detrás.

Algo que considera que se haya "diluido como azucarillo" porque la ultraderecha "estaba presente". "Que no haya detenidos de ultraderecha no quiere decir que no haya nadie ahí de ultraderecha", ha señalado, criticando a los que aseguran que "se ha caído el relato".

Asimismo, ha comparado el caso del expresidente de EEUU: "A Donald Trump se le acusó de asaltar el Capitolio y no estaba él asaltando el Capitolio". "Lo que es evidente porque se han visto imágenes de grupos de ultraderecha ahí y eso es compatible con que hubiera gente indignada. Eso es evidente", ha indicado, afirmando que "eso no lo ha negado nadie".

"Es importante matizar es que nadie ha negado la indignación de la gente del pueblo y que estuviera presente", ha añadido Miró. Y ha insistido que tampoco se "ha dicho que los vecinos de Paiporta sean de ultraderecha" o "marionetas". "El hecho de que no hayan detenido a alguien de este grupo (Alt Right España) no implica que esto no haya ocurrido", ha finalizado.