Más Vale Tarde conecta con Gonzalo Bernardos, que en el vídeo sobre estas líneas analiza la polémica de Yolanda Díaz sobre la hora de cierre de los restaurantes. En este sentido el economista opina que ha sido "un error importante, porque no todo lo que hace Europa está bien y lo que hacemos nosotros está mal".

Bernardos recuerda que nuestro país "es el segundo del mundo por ingresos de turistas" y que "a los restaurantes les viene muy bien que los extranjeros cenen a las 6 o 6 y media de la tarde y los españoles a las 9".

El economista también señala que "tenemos una manera de disfrutar muy diferente a los extranjeros, somos mucho más de bares y restaurantes y, sobre todo, la terraza que no nos la quiten". Por todo ello, afirma estar a favor de mejorar las condiciones de los camareros y sentencia: "Aquello que sea imitar a los que lo hacen peor que nosotros en materia de restauración y ocio estoy totalmente en contra".

Respecto a las condiciones de los trabajadores de la hostelería en España, Bernardos explica que es importante mejorar los salarios, algo que, asegura, "está yendo a mejor, pero demasiado lento". Si bien apunta que a camareros y cocineros "no se les paga horas extras, no tienen plus de nocturnidad y empalman turnos", en materia de hostelería España es "un ejemplo en la variedad de platos, calidad de los menús y en ofrecer un servicio muy diferente al resto de Europa".