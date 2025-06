Gonzalo Bernardos, enfadado por el posible aumento del gasto en defensa al 5%: "Me niego a que se gaste más que en educación"

Estados Unidos quiere que se aumente el gasto en defensa y, por ello, está presionando en la cumbre de aliados de la OTAN para que elevar el gasto hasta el 5% de PIB. Para el economista Gonzalo Bernardos, "dada la coyuntura que tenemos en Europa, la guerra Ucrania-Rusia y el potencial belicista de Rusia... que aumente el gasto en defensa me parece muy bien".

"Que vaya del 1,3% al 2% yo lo apoyo por completo", afirma, "pero, que se vaya al 5% y se gaste más en España en defensa que en educación... me niego rotundamente". El economista expone que Europa se ha dado cuenta de que "no tiene una política de defensa propia" y que, además, "Donald Trump quiere ahorrar dinero a la administración americana porque necesita hacer viable un gran plan de rebaja de impuestos".

A esto, añade que "cuanto más gaste España, y el conjunto de Europa, más va a comprar armamento y otros utensilios de defensa a EEUU". Bernardos considera que España "no debe claudicar". "Sin presupuestos es misión imposible", añade, "si se ha de sacrificar algo, el primero que irá en sacrificio será infraestructuras porque allí hay poco gasto de personal, segundo y tercero, cuidado, que nos toca educación y sanidad, y yo me opongo a cualquier recorte en cualquiera de esos tres ámbitos". El economista expone que si se debe subir el gasto en defensa, este debe ser paulatino y no puede ser del 5% "de la noche a la mañana".

Bernardos también comenta las declaraciones de Yolanda Díaz en Al Rojo Vivo sobre la aprobación de la reducción de la jornada laboral. El economista estaría encantado de que fuera aprobado. "Creo que en el futuro se aprobará", añade, "pero, dudo que Junts per Catalunya de el visto bueno a esa reforma que plantea Yolanda Díaz". "Creo que lo que ha dicho Yolanda Díaz es más un deseo que una probable realidad", manifiesta.

El economista considera que esa reforma podría ser "muy beneficiosa para la población". Esto se debe a que, como comenta, aumentaría el salario por hora. Además, para aquellos que tienen un trabajo parcial "sube el salario total". A esto, se sumaría una subida de la productividad por hora trabajada. "Todo esto recomienda que se cambien la jornada laboral", afirma.

Gonzalo indica que las empresas especializadas en "trabajar low-cost, pagar mal y producir productos de dudosa calidad se van a ver obligadas a invertir y a mejorar la calidad de productos, y eso nos va a ir a todos muy bien en el futuro", concluye.