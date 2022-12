Con Javier Espinosa y Ricardo García ya son tres los periodistas españoles secuestrados en Siria. Las últimas imágenes que hay de ellos son de septiembre, tan sólo una semana antes de ser capturados.



Casimiro García Abadillo, vicedirector de El Mundo, asegura que aún no tienen ninguna prueba de vida de los periodistas. "Sabemos a través de personas que los han visto que están bien. No están siendo sometidos a torturas ni a malos tratos".



El secuestro, que se produjo el 16 de septiembre, se ha mantenido en secreto para no perjudicar las negociaciones. "Hemos querido asegurar la seguridad de Javier y Ricardo. El principal objetivo es que sean puestos en libertad. Nos recomendaron mantener el secreto", ha explicado García Abadilla en 'Más Vale Tarde'.



La mujer de Javier Espinosa está haciendo negociaciones sobre el terreno para liberar a su marido. "Es difícil hablar de progresos ya que la organización está muy ligada a Al Qaeda. Las tareas de negociación están siendo complicadas", asegura el vicedirector de 'El Mundo'.



García Abadillo ha querido reconocer el importante trabajo de Javier y Ricardo, "gracias a ellos conocemos lo que está pasando en el mundo". Recuerda que son estos profesionales los que están contando las atrocidades que se está cometiendo en Siria.