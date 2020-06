Se cumplen cuatro años sin Manuela Chavero. La mujer, madre de dos hijos, despareció el 5 de julio de 2016 de su casa en Monesterio, Bajadoz. Dejó su cartera y el móvil en la vivienda. Se han barajado todo tipo de hipótesis sobre su desaparición, pero nada que explique lo que ocurrió.

Ahora se ha producido una novedad importante en el caso, la UCO ha tomado declaración de manera formal a una persona que dice tener pistas del paradero de Manuela. Se trataría de un vidente. La hermana de Manuela, Emilia Chavero, le ha confirmado este dato a Manu Marlasca, jefe de investigación de laSexta.

"Este señor es de Chiclana y me asegura en un 100% que conoce el sitio donde está Manuela. Fallecida, claro está. Es un chico que se dedica al tema de la videncia y ha trabajado con un grupo de compañeros de otros países", explica Emilia Chavero.

Manu Marlasca recuerda que en otros casos de desaparición las familias también se han tomado con "algún desalmado" que buscaba dinero o fama. Sin embargo, Emilia Chavero afirma que este no es el caso: "Este chico no es de Monesterio y no conoce el terreno donde asegura que está enterrada mi hermana. Un sitio que es cierto que existe y que tiene buen acceso desde la casa de mi hermana. Es una llamada diferente a las que hemos recibido".

Dice que tiene un golpe en la cabeza y está atada de pies y manos"

"Me dice que Manuela no está desnuda, que él la ve con una camiseta de tirantes y un pantalón corto y tiene un golpe en la cabeza. Dice que tiene los pies y las manos atadas", añade Chavero, visiblemente afectada por esa descripción.

Según afirma la hermana de Manuela, este vidente no ha pedido dinero y tan sólo ha solicitado que la UCO le acompañe al lugar en el que él sostiene que se encuentra el cuerpo. "Afirma que está enterrada bajo dos metros y medio de tierra", añade Emilia en Más Vale Tarde. No obstante, afirma que de momento la UCO no tiene intención de buscar en esa localización y explica que ella sí iniciará la búsqueda: "Ese sitio tiene que ser mirado ya".