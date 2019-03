Alina, hermana de Marina Okarynska: "El perdón de la madre de Morate no me sirve. Él está ahí y mi hermana no"

ARRANCA EL JUICIO CONTRA MORATE

Alina Okarynska, hermana de la víctima del doble crimen de Cuenca, asegura que Sergio Morate es un "cobarde": "De él no esperamos nada, no da la cara, está de espaldas y no nos mira a la cara". Dice que el perdón de su madre no le sirve: "Su hijo está ahí sentado y mi hermana no".