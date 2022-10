Nuevo libro sobre Donald Trump y sus excentricidades. En Más Vale Tarde, el periodista Luis Sanabria ha repasado los momentos más controvertidos que ha protagonizado el expresidente de Estados Unidos, según queda constatado en 'Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America', obra escrita por la periodista de The New York Times Maggie Haberman. En su trabajo, revela por ejemplo que Trump estuvo a punto de despedir a su hija Ivanka y a su yerno, Jared Kushner.

De hecho, el exmandatario norteamericano se encontraba prácticamente redactando el tuit para anunciar la expulsión de ambos cuando el abogado de la Casa Blanca le recomendó tranquilidad y serenidad, y que hablara antes con ellos. Razón por la que , finalmente, no tomó la decisión. También en el libro se cuenta otra anécdota de lo más peculiar: cómo Trump recurría al inodoro para tirar papeles de grosor contundente que provocaban atascos en las tuberías de la Casa Blanca, incluyendo documentos de alto secreto.

Otra situación mencionada en el libro sobre las excentricidades de Trump nos lleva a su lucha contra el COVID-19. Cabe recordar que, al principio, su mensaje era el de hacer bromas continuamente sobre el coronavirus. "Véalo como una gripe, como cuando alguien estornuda", "puedo llamarlo 'Kung Flu'" o "cuando haga un poco de calor, desaparecerá milagrosamente". Estas fueron algunas de sus polémicas declaraciones sobre la pandemia que asolaba -y sigue causando estragos- todo el planeta.

Frente a las bromas, en octubre de 2020 Trump cogió el coronavirus y tuvo que estar ingresado en el hospital. Cuenta el libro de Maggie Haberman que el expresidente tenía tanto miedo a morir que, cuando superó la enfermedad, tenía planeado quitarse la camisa con la intención de mostrar, debajo, una camiseta de Superman. Eso sin olvidar otras anécdotas del expresidente, como cuando confundía a miembros del Partido Demócrata con camareros y les pedía canapés.