El Círculo de Empresarios ha propuesto retrasar la edad de jubilación a los 72 años. A esta "solución" ha respondido el economista Gonzalo Bernardos en Más Vale Tarde, donde no se ha mostrado muy optimista al respecto.

"Las pensiones tiene muy mala pinta porque se va a jubilar la generación del 'baby boom', que cobran más porque han cotizado bastante más, y además son muchos más, ha explicado.

Así, dice que "sabemos lo que no hay que hacer, que es lo que hace le ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá". "Dice que hace muchas reformas, pero ninguna ha mejorado la sostenibilidad de la seguridad social ni ha asegurado que las pensiones próximas puedan ser tan generosas como son las actuales", ha explicado.

"Me da la impresión de que vamos a tener que elegir entre tres males y no sé si nos van a aplicar los tres". La primera, dice, es la de pagar más de cotizaciones a la seguridad social, algo que "ya lo hacemos". El segundo mal, "jubilarnos más tarde": "Ya veremos si nos quedamos en 67 años o esto seguirá, que me parece que seguirá". Y el tercer mal, "cobrar menos de pensión": "A la generación del 'baby boom' tiene toda la pinta de que sí le pasará", ha pronosticado el experto.