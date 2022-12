Esther Quintana perdió un ojo tras una carga de los Mossos durante el 14-N. Esther aún se encuentra muy débil y a la espera de una nueva intervención quirúrgica. "He perdido el ojo. Nunca pude imaginar que por acudir a una manifestación me pudiese pasar esto". Esther dice sentirse abandonada por parte de las autoridades. "Hasta día de hoy, 16 días después, nadie se había puesto en contacto conmigo".

Esther afirma haberse sentido muy arropada por todo el personal médico del hospital. "No tengo ninguna queja de ellos". Para la joven, el proceso de recuperación ha sido muy doloroso. Aún no se puede incorporar al trabajo, puesto que el camino para la recuperación completa de las lesiones va a ser largo.

Esther confiesa haber sentido mucha impotencia por su situación. "Estoy intranquila, no tenemos un sistema transparente. Según la declaración de una persona, a mí no me ha ocurrido nada". Esther ha proporcionado su mail para que cualquier persona que tenga alguna prueba de la agresión que sufrió pueda contribuir.