En los últimos meses, la Policía ha detectado una estafa a través de Bizum. A pesar de que se trata de un método seguro de pago, la posibilidad de solicitar dinero a un contacto a través de la aplicación ha provocado algunas confusiones en usuarios que acaban siendo estafados.

Más Vale Tarde ha detectado el caso concreto de David, un hombre que fue timado por una persona que, presuntamente, iba a comprarle el escape de un coche por internet. El estafador le preguntó si podía hacerle el pago por bizum y, finalmente, el vendedor acabó pagando el importe de su propio producto. "Me envió una solicitud de cobro, no de pago, pero yo no lo vi porque puso en concepto 'importe a recibir'", ha explicado. De hecho, cuando nos envían dinero, el usuario no tiene que aceptar ningún mensaje. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver lo fácil que es caer en la 'trampa'.